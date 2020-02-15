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Дальнее зарубежье 15.02.2020 16:30

Войска США будут оставаться в Афганистане столько, сколько потребуется - глава Пентагона

США не собираются в настоящее время выводить силы из Афганистана, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Генсек НАТО Столтенберг это уже сказал: никто не хочет в настоящий момент полного вывода американских и коалиционных сил (из Афганистана), мы останемся там столько, сколько потребуется, чтобы поддержать афганских партнеров", - сказал он в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, президент Афганистана Ашраф Гани готов попытаться мирно решить конфликт с движением "Талибан" и США ему в этом помогают.

"В любой момент процесса мы можем принимать решения и вмешиваться в процесс", - сказал Эспер, отвечая на вопрос о том, как США и союзники планируют контролировать талибов и следить за тем, соблюдают ли они договоренности.

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Тэги: США, МИНОБОРОНЫ, АФГАНИСТАН, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]