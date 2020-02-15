Украина согласовывает с Ираном вопрос, где и когда произойдет расшифровка "черных ящиков" сбитого Ираном самолёта Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Мы решаем сейчас с иранцами, где, в каком конкретно месте и при помощи каких партнёров это будет сделано. Вы знаете, обсуждается французская возможность, есть предложение. Это очень сложное оборудование, которое тяжело перевозить. Потому надо прийти к общей точке, когда мы это сделаем. Из-за того, что это чувствительная тема, мы хотим дать определенное время иранцам, чтобы понять, каким образом мы можем обеспечить полную прозрачность этой процедуры", - сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
Как сообщалось, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC, опубликованном 14 февраля 2020 года, заявил, что Иран не будет заниматься бортовыми самописцами сбитого 8 января украинского самолета без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон.
"Мы не прикоснемся к "черным ящикам" без присутствия всех заинтересованных сторон", - сказал он.
При этом он признал, что Иран не может извлечь самостоятельно информацию из "черных ящиков". По словам Зарифа, Ирану необходимо программное обеспечение, опыт и дополнительные знания, чтобы иметь возможность расшифровать информацию бортовых самописцев.
Сославшись на нормы Международного воздушного права, Зариф отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета МАУ.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.
МИД Азербайджана возлагает на Армению ответственность за рост напряженности в зоне карабахского конфликта
Алиев и Пашинян проводят встречу в Мюнхене
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от армянской пули
Перед Азербайджаном стоят новые вызовы-ВБ
Лукашенко заявил, что Минск не будет платить надбавку "дочке" Газпрома при поставках газа
Саудовская ACWA Power построит ТЭС на западе Узбекистана стоимостью $1 млрд
В казахстанском Актобе в результате ДТП опрокинулся маршрутный автобус, 26 человек госпитализированы
Турпоток в Таиланд в начале февраля упал почти вдвое из-за коронавируса
Американцы потратят в среднем $142 на подарок по случаю Дня святого Валентина в этом году
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк Республика представил проект «Open Banking» на международном форуме
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам VISA
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию