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Регион 15.02.2020 16:00

Украина и Иран решают, где и когда будут расшифрованы "черные ящики" лайнера, сбитого близ Тегерана - глава украинского МИД

Украина согласовывает с Ираном вопрос, где и когда произойдет расшифровка "черных ящиков" сбитого Ираном самолёта Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы решаем сейчас с иранцами, где, в каком конкретно месте и при помощи каких партнёров это будет сделано. Вы знаете, обсуждается французская возможность, есть предложение. Это очень сложное оборудование, которое тяжело перевозить. Потому надо прийти к общей точке, когда мы это сделаем. Из-за того, что это чувствительная тема, мы хотим дать определенное время иранцам, чтобы понять, каким образом мы можем обеспечить полную прозрачность этой процедуры", - сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Как сообщалось, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC, опубликованном 14 февраля 2020 года, заявил, что Иран не будет заниматься бортовыми самописцами сбитого 8 января украинского самолета без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон.

"Мы не прикоснемся к "черным ящикам" без присутствия всех заинтересованных сторон", - сказал он.

При этом он признал, что Иран не может извлечь самостоятельно информацию из "черных ящиков". По словам Зарифа, Ирану необходимо программное обеспечение, опыт и дополнительные знания, чтобы иметь возможность расшифровать информацию бортовых самописцев.

Сославшись на нормы Международного воздушного права, Зариф отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета МАУ.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

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Тэги: УКРАИНА, ИРАН, BOEING, САМОПИСЦЫ


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