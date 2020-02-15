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Финансы 15.02.2020 16:09

Перед Азербайджаном стоят новые вызовы-ВБ

Экономика Азербайджана переживает период трансформации, и основным приоритетом является диверсификация экономики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В субботу президент Алиев в Мюнхене встретился и исполнительным директором Всемирного банка Акселем ван Троценбургом, сообщает сайт главы государства.

«Экономика Азербайджана переживает период трансформации, и основным приоритетом является диверсификация экономики. Поэтому мы сейчас работаем с вами над очень важным проектом самозанятости и другими проектами. Мы надеемся, что это плодотворное сотрудничество продолжится и в будущем»,- сказал Алиев в ходе встречи.

В свою очередь Троценбург поблагодарил главу государства, что Азербайджан является донором Международной ассоциации развития.

«Мы очень высоко ценим ваш вклад в $5 млн. Раньше Азербайджан использовал льготные кредиты ВБ, но сейчас этот этап позади и перед страной стоят новые вызовы. Мы очень рады, что имеем возможность работать с вами над этими вопросами. Считаем, что дальнейшее сотрудничество очень важно с регионом Центральной Азии», - сказал исполнительный директор ВБ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВБ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]