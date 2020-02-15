Перед Азербайджаном стоят новые вызовы-ВБ

Экономика Азербайджана переживает период трансформации, и основным приоритетом является диверсификация экономики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В субботу президент Алиев в Мюнхене встретился и исполнительным директором Всемирного банка Акселем ван Троценбургом, сообщает сайт главы государства.

«Экономика Азербайджана переживает период трансформации, и основным приоритетом является диверсификация экономики. Поэтому мы сейчас работаем с вами над очень важным проектом самозанятости и другими проектами. Мы надеемся, что это плодотворное сотрудничество продолжится и в будущем»,- сказал Алиев в ходе встречи.

В свою очередь Троценбург поблагодарил главу государства, что Азербайджан является донором Международной ассоциации развития.

«Мы очень высоко ценим ваш вклад в $5 млн. Раньше Азербайджан использовал льготные кредиты ВБ, но сейчас этот этап позади и перед страной стоят новые вызовы. Мы очень рады, что имеем возможность работать с вами над этими вопросами. Считаем, что дальнейшее сотрудничество очень важно с регионом Центральной Азии», - сказал исполнительный директор ВБ.

Б.Рустамбеков