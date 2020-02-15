Китай близок к победе над коронавирусом - министр

Китаю удастся в недалеком будущем нанести поражение новому коронавирусу, заявил в субботу глава китайского МИД Ван И.

"Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также министр заверил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику. "Экономика Китая способна преодолеть эту проблему", - добавил Ван И.

Он поблагодарил ряд стран, в частности, Россию, за помощь в борьбе против коронавируса.