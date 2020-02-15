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СНГ 15.02.2020 17:23

Лавров провел встречу с генсеком НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, Лавров и Столтенберг "обсудили состояние военной безопасности в Европе".

"Были затронуты вопросы отношений Россия-НАТО, а также актуальные проблемы международной и европейской повестки дня, включая ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте министерства в субботу.

Как передал корреспондент "Интерфакса", перед началом встречи Столтенберг пожал руку российскому министру и сказал, что рад снова с ним увидеться.

Генсек НАТО отдельно тепло поприветствовал замглавы МИД РФ Александра Грушко, ранее занимавшего пост представителя РФ при организации, которого он назвал "старым другом".

Встреча проходила в закрытом для прессы режиме.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]