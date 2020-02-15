Лавров провел встречу с генсеком НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, Лавров и Столтенберг "обсудили состояние военной безопасности в Европе".

"Были затронуты вопросы отношений Россия-НАТО, а также актуальные проблемы международной и европейской повестки дня, включая ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте министерства в субботу.

Как передал корреспондент "Интерфакса", перед началом встречи Столтенберг пожал руку российскому министру и сказал, что рад снова с ним увидеться.

Генсек НАТО отдельно тепло поприветствовал замглавы МИД РФ Александра Грушко, ранее занимавшего пост представителя РФ при организации, которого он назвал "старым другом".

Встреча проходила в закрытом для прессы режиме.