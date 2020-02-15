На круизном лайнере в Японии выявили почти 70 новых случаев заражения коронавирусом

Медики выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, заявил в субботу министр здравоохранения этой страны Кацунобу Като.
Таким образом, как отмечают азиатские СМИ, общее число заболевших на борту судна - 285 человек.
По этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту - на карантине. В частности, на судне есть и граждане РФ.
Ранее стало известно, что в воскресенье власти США перевезут на родину находящихся на борту лайнера сограждан. Кроме того, в Токио выразили готовность сотрудничать и с другими стратами по вопросу эвакуации с судна иностранцев.
Ранее на этой неделе власти Японии разрешили 11 пассажирам сойти на берег. Речь идет о людях старше 80 лет, у которых были проблемы со здоровьем, не связанные с коронавирусом. Их поместили на карантин на суше.
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