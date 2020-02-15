Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8416 RUR   0.0268 GBR   2.2173 TRY   0.2813

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.42 0.25 Brent 56.34 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.02.2020 17:56

На круизном лайнере в Японии выявили почти 70 новых случаев заражения коронавирусом

Медики выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, заявил в субботу министр здравоохранения этой страны Кацунобу Като.

Таким образом, как отмечают азиатские СМИ, общее число заболевших на борту судна - 285 человек.

По этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту - на карантине. В частности, на судне есть и граждане РФ.

Ранее стало известно, что в воскресенье власти США перевезут на родину находящихся на борту лайнера сограждан. Кроме того, в Токио выразили готовность сотрудничать и с другими стратами по вопросу эвакуации с судна иностранцев.

Ранее на этой неделе власти Японии разрешили 11 пассажирам сойти на берег. Речь идет о людях старше 80 лет, у которых были проблемы со здоровьем, не связанные с коронавирусом. Их поместили на карантин на суше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ЛАЙНЕР, ВИРУС


Похожие новости


Не менее 24 американцев находятся среди 135 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии - туркомпания Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии достигло 130 человек, увеличившись за сутки на 60 - ТВ Судьба Боинга-787 остается неопределенной Минтранс Японии проверит компанию, производящую аккумуляторы для Боингов-787

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]