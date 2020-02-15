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Карабахский конфликт 15.02.2020 17:57

Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от армянской пули

В результате грубо нарушения режима прекращения огня на линии фронта подразделениями вооруженных сил Армении, погиб солдат азербайджанской армии, сообщает министерство обороны.

«15 февраля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. В результате выстрела, произведенного противником, погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Алескеров Сеймур Эльдар оглы», отмечается в сообщении.

Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на армянскую сторону.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]