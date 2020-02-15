Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от армянской пули

В результате грубо нарушения режима прекращения огня на линии фронта подразделениями вооруженных сил Армении, погиб солдат азербайджанской армии, сообщает министерство обороны.
«15 февраля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. В результате выстрела, произведенного противником, погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Алескеров Сеймур Эльдар оглы», отмечается в сообщении.
Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на армянскую сторону.
Б.Рустамбеков
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