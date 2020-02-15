Ситуация в Сирии не повлияет на контракт о поставке С-400 в Турцию - Чавушоглу

Ситуация в Сирии не повлияет на поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Это два разных вопроса. Мы не можем менять принципиальную позицию или политический курс из-за одного разногласия с той или иной страной", - сказал Чавушоглу, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Мы не должны дать сирийскому вопросу повлиять на наше сотрудничество и наши отношения", - добавил он.