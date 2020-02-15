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Регион 15.02.2020 18:24

Ситуация в Сирии не повлияет на контракт о поставке С-400 в Турцию - Чавушоглу

Ситуация в Сирии не повлияет на поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Это два разных вопроса. Мы не можем менять принципиальную позицию или политический курс из-за одного разногласия с той или иной страной", - сказал Чавушоглу, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Мы не должны дать сирийскому вопросу повлиять на наше сотрудничество и наши отношения", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С400, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]