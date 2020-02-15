Решение о встрече Путина и Эрдогана будет принято после российско-турецких переговоров в Москве - Чавушоглу

Решение о проведении саммита президентов России и Турции будет принято после российско-турецких переговоров, которые пройдут в Москве в понедельник, сообщил глава МИД республику Мевлют Чавушоглу.
"Если это будет необходимо, они согласились встретиться. Но посмотрим, как пройдут переговоры в Москве понедельник", - сказал Чавушоглу журналистам в субботу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы решим после этой встречи, необходимо ли провести встречу президентов", - добавил он.
Чавушоглу отметил, что президенты по телефону договорились, что сначала будет проведена встреча министров иностранных дел, но и главы государств готовы встретиться при необходимости.
"Мы обсудили эти вопросы в позитивном ключе с министром Лавровым", - сказал министр.
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