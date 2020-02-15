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Регион 15.02.2020 18:58

Решение о встрече Путина и Эрдогана будет принято после российско-турецких переговоров в Москве - Чавушоглу

Решение о проведении саммита президентов России и Турции будет принято после российско-турецких переговоров, которые пройдут в Москве в понедельник, сообщил глава МИД республику Мевлют Чавушоглу.

"Если это будет необходимо, они согласились встретиться. Но посмотрим, как пройдут переговоры в Москве понедельник", - сказал Чавушоглу журналистам в субботу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы решим после этой встречи, необходимо ли провести встречу президентов", - добавил он.

Чавушоглу отметил, что президенты по телефону договорились, что сначала будет проведена встреча министров иностранных дел, но и главы государств готовы встретиться при необходимости.

"Мы обсудили эти вопросы в позитивном ключе с министром Лавровым", - сказал министр.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, САММИТ, ЧАВУШОГЛУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]