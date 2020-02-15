В мире выделяют недостаточно средств на борьбу против коронавируса - глава ВОЗ

Мировое сообщество уделяет недостаточно внимания финансированию мер по борьбе против нового коронавируса, заявил в субботу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я обеспокоен недостаточными фондами для ответных мер мирового сообщества", - сказал Гебрейесус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Все страны должны быть подготовлены на случай выявления у них случаев заболевания", - предупредил глава ВОЗ.