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Дальнее зарубежье 15.02.2020 19:26

В мире выделяют недостаточно средств на борьбу против коронавируса - глава ВОЗ

Мировое сообщество уделяет недостаточно внимания финансированию мер по борьбе против нового коронавируса, заявил в субботу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я обеспокоен недостаточными фондами для ответных мер мирового сообщества", - сказал Гебрейесус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Все страны должны быть подготовлены на случай выявления у них случаев заболевания", - предупредил глава ВОЗ.

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Тэги: МИР, ВОЗ, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]