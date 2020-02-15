Чавушоглу заверил Лаврова, что в Турции приняты все меры по обеспечению безопасности российских диппредставительств - МИД РФ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене заверил, что в его стране приняты необходимые меры для обеспечения безопасности российских представительств, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Лавров и Чавушоглу "подробно обсудили ситуацию в ближневосточном регионе с упором на урегулирование кризиса в Сирии в контексте реализации принятых 17 сентября 2018 г. и 22 октября 2019 г. в Сочи российско-турецких меморандумов о взаимопонимании", говорится в сообщении МИД РФ.
Согласно сообщению, затрагивались также отдельные вопросы двусторонних отношений. "В связи с поступившими в адрес посольства России в Турции угрозами турецкая сторона заверила, что предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности российских дипломатических представительств и сотрудников", - подчеркивается в сообщении.
Встреча Лаврова с Чавушоглу прошла в субботу "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.
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