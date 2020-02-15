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15.02.2020 19:55

Чавушоглу заверил Лаврова, что в Турции приняты все меры по обеспечению безопасности российских диппредставительств - МИД РФ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене заверил, что в его стране приняты необходимые меры для обеспечения безопасности российских представительств, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров и Чавушоглу "подробно обсудили ситуацию в ближневосточном регионе с упором на урегулирование кризиса в Сирии в контексте реализации принятых 17 сентября 2018 г. и 22 октября 2019 г. в Сочи российско-турецких меморандумов о взаимопонимании", говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно сообщению, затрагивались также отдельные вопросы двусторонних отношений. "В связи с поступившими в адрес посольства России в Турции угрозами турецкая сторона заверила, что предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности российских дипломатических представительств и сотрудников", - подчеркивается в сообщении.

Встреча Лаврова с Чавушоглу прошла в субботу "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]