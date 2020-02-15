Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии совместно обратились к ЕС относительно важности поддержки региона "Восточного партнерства", сообщает пресс-служба МИД Украины.
"На полях Мюнхенской безопасности конференции министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к членам Европейской комиссии о важности надлежащей финансовой поддержки региона "Восточного партнерства" в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы" ЕС на 2021-27 годы, формирование которой сейчас идет в институтах Евросоюза", - говорится в сообщении.
Так, главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в ходе стратегического бюджетного планирования на следующие семь лет учесть масштабы реформ, которые осуществляют Украина, Грузия и Молдавия в процессе европейской интеграции.
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