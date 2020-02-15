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Регион 15.02.2020 20:25

Украина, Грузия и Молдавия попросили ЕС о финансовой поддержке региона "Восточного партнерства"

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии совместно обратились к ЕС относительно важности поддержки региона "Восточного партнерства", сообщает пресс-служба МИД Украины.

"На полях Мюнхенской безопасности конференции министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к членам Европейской комиссии о важности надлежащей финансовой поддержки региона "Восточного партнерства" в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы" ЕС на 2021-27 годы, формирование которой сейчас идет в институтах Евросоюза", - говорится в сообщении.

Так, главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в ходе стратегического бюджетного планирования на следующие семь лет учесть масштабы реформ, которые осуществляют Украина, Грузия и Молдавия в процессе европейской интеграции.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ПАРТНЕРСТВО, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]