Алиев и Пашинян проводят встречу в Мюнхене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят встречу в Мюнхене, сообщает сайт глав государства.
Б.Рустамбеков
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