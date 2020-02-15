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Карабахский конфликт 15.02.2020 20:30

Алиев и Пашинян проводят встречу в Мюнхене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят встречу в Мюнхене, сообщает сайт глав государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, АЛИЕВ, ПАШИНЯН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]