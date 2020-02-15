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Попытки вмешаться в выборы той или иной страны все чаще делаются не из-за рубежа, а "изнутри" - Цукерберг

Все больше попыток повлиять через соцсети на выборы проводятся не из-за рубежа, а изнутри - жителями той страны, где пройдет голосование, заявил в субботу глава Facebook Марк Цукерберг.

"Вмешательства в выборы посредством скоординированных информационных кампаний теперь не только происходят из-за рубежа, как это было раньше, но все чаще речь идет о "домашних" подобных попытках", - сказал он, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу.

Цукерберг подчеркнул, что за последние годы он заметил, что попытки влияния на выборы стали более сложными, и поэтому Facebook принимает масштабные защитные меры, но противодействовать такого рода вмешательствам стало значительно сложнее, а местные вмешательства проследить еще более проблематично.

"Мы видим, что эти игроки заметают следы все успешнее", - сказал глава корпорации.

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Тэги: США, FACEBOOK, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]