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Карабахский конфликт 15.02.2020 21:10

МИД Азербайджана возлагает на Армению ответственность за рост напряженности в зоне карабахского конфликта

Вся ответственность за последствия кровавой провокации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил полностью возлагается на Армению, заявила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

«Провокация вооруженных сил Армении в преддверии встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Мюнхене еще раз свидетельствует о том, что Армения как и перед январской встречей глав МИД Азербайджана и Армении пытаются навредить и даже помешать мирному процессу под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ»,- сказала Абдуллавева.

Как сообщалось ранее, в субботу в результате грубо нарушения режима прекращения огня на линии фронта подразделениями вооруженных сил Армении, погиб солдат азербайджанской армии.

«15 февраля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. В результате выстрела, произведенного противником, погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Алескеров Сеймур Эльдар оглы», говорилось в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]