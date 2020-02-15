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Регион 15.02.2020 21:45

Трампу внушили, что в Иране произойдет смена режима, и потому он не видит смысла в переговорах - Зариф

Окружение президента США Дональда Трампа убедило его, что Иран ждет смена режима, и потому он не спешит вести переговоры с Тегераном, заявил в субботу глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Президента Трампа убедили в том, что мы на грани коллапса, и поэтому он не хочет вести переговоры с режимом, который, как он считает, рухнет", - приводит Associated Press слова Зарифом, сказанные "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом иранский министр отметил, что этим ожиданиям Трампа не суждено сбыться.

"Я думаю, что, к сожалению, у президента Трампа - плохие советники. Он с тех пор, как вышел из ядерного соглашения, ждет коллапса Ирана", - сказал Зариф.

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Тэги: ИРАН, МИНИСТР, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]