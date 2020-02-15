Трампу внушили, что в Иране произойдет смена режима, и потому он не видит смысла в переговорах - Зариф

Окружение президента США Дональда Трампа убедило его, что Иран ждет смена режима, и потому он не спешит вести переговоры с Тегераном, заявил в субботу глава иранского МИД Джавад Зариф.
"Президента Трампа убедили в том, что мы на грани коллапса, и поэтому он не хочет вести переговоры с режимом, который, как он считает, рухнет", - приводит Associated Press слова Зарифом, сказанные "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом иранский министр отметил, что этим ожиданиям Трампа не суждено сбыться.
"Я думаю, что, к сожалению, у президента Трампа - плохие советники. Он с тех пор, как вышел из ядерного соглашения, ждет коллапса Ирана", - сказал Зариф.
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