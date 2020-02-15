Президент Азербайджана: Деоккупация территорий – первая фаза для мирного урегулирования конфликта в Карабахе

Международное сообщество должно усилить давление на Армению для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Международное сообщество должно усилить давление на Армению. Оно (международное сообщество – ИФ) должно объяснить Армении, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. Никто не признает это незаконное образование в Нагорном Карабахе», - сказал Алиев в субботу на обсуждениях урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Армения осуществила этнические чистки против азербайджанцев не только в Нагорном Карабахе, но и в 7 прилегающих оккупированных районах, где не жили армяне. «Они уничтожили наследие азербайджанцев на азербайджанских территориях, в Нагорном Карабахе нет исторического наследия Армении. Согласно последней переписи в 1989 году, в Нагорном Карабахе проживали порядка 189 тыс. человек, из которых порядка 139 тыс. армяне, 48 тыс. человек – азербайджанцы. Но армяне изгнали азербайджанцев с этих территорий», - отметил он.

Алиев добавил, что армяне переименовали все азербайджанские топонимы на оккупированных территориях.

«Азербайджан не терял надежду на то, что благодаря переговорам можно вернуть территории. Но, если, из-за действий армянской стороны, переговоры будут сорваны, то последуют ответные действия. Мы говорим с агрессором, коим является Армения, которая стремится сохранить статус-кво», - отметил он.

Президент считает возможным урегулирование конфликта. «Первая фаза - деоккупация территорий. Второй этап – нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Я думаю, обе стороны готовы, но без освобождения территорий это будет невозможно. Мы всегда говорили, что Азербайджан - это мультинациональная страна, армяне как национальное меньшинство будет иметь такие же права, как и национальное большинство. Поэтому для урегулирования конфликта Армении необходимо вывести свои войска с оккупированных территорий, она отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, азербайджанцы возвращаются на свои исторические земли, так как имеют на это законное право», - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Нагорный Карабах историческая территория Азербайджана, международное сообщество признает этот регион как часть Азербайджана.

«Нам нужно решить этот конфликт поэтапно. Основное - освобождение территорий и возвращение временно перемещенных лиц. Статус Нагорного Карабаха может быть определен позже. Статус не должен препятствовать территориальной целостности Азербайджана», - сказал Алиев.

По его словам, все лидеры Армении старались различными путями сохранить статус-кво. «На оккупированных территориях более 80% военнослужащих это армянские военные. Они считают, что смогут навсегда удержать эти территории. Никогда», - добавил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что премьер-министр Никол Пашинян признал факт военной оккупации, заявив, что его собственный сын служит на оккупированных землях Азербайджана в рядах вооруженных сил Армении.

Президент Азербайджана также коснулся вопроса самоопределения армян, проживающих в Нагорном Карабахе. «Про самоопределение, то, о чем они все время говорят. Армянский народ уже самоопределился – у них есть армянское государство. Мой совет: найдите какое-нибудь другое место на земле для самоопределения во второй раз, не в Азербайджане», - заявил Ильхам Алиев.

А.Азизов