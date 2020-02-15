Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8416 RUR   0.0268 GBR   2.2173 TRY   0.2813

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.42 0.25 Brent 56.34 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 15.02.2020 21:27

Президент Азербайджана: Деоккупация территорий – первая фаза для мирного урегулирования конфликта в Карабахе

Международное сообщество должно усилить давление на Армению для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Международное сообщество должно усилить давление на Армению. Оно (международное сообщество – ИФ) должно объяснить Армении, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. Никто не признает это незаконное образование в Нагорном Карабахе», - сказал Алиев в субботу на обсуждениях урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Армения осуществила этнические чистки против азербайджанцев не только в Нагорном Карабахе, но и в 7 прилегающих оккупированных районах, где не жили армяне. «Они уничтожили наследие азербайджанцев на азербайджанских территориях, в Нагорном Карабахе нет исторического наследия Армении. Согласно последней переписи в 1989 году, в Нагорном Карабахе проживали порядка 189 тыс. человек, из которых порядка 139 тыс. армяне, 48 тыс. человек – азербайджанцы. Но армяне изгнали азербайджанцев с этих территорий», - отметил он.

Алиев добавил, что армяне переименовали все азербайджанские топонимы на оккупированных территориях.

«Азербайджан не терял надежду на то, что благодаря переговорам можно вернуть территории. Но, если, из-за действий армянской стороны, переговоры будут сорваны, то последуют ответные действия. Мы говорим с агрессором, коим является Армения, которая стремится сохранить статус-кво», - отметил он.

Президент считает возможным урегулирование конфликта. «Первая фаза - деоккупация территорий. Второй этап – нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Я думаю, обе стороны готовы, но без освобождения территорий это будет невозможно. Мы всегда говорили, что Азербайджан - это мультинациональная страна, армяне как национальное меньшинство будет иметь такие же права, как и национальное большинство. Поэтому для урегулирования конфликта Армении необходимо вывести свои войска с оккупированных территорий, она отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, азербайджанцы возвращаются на свои исторические земли, так как имеют на это законное право», - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Нагорный Карабах историческая территория Азербайджана, международное сообщество признает этот регион как часть Азербайджана.

«Нам нужно решить этот конфликт поэтапно. Основное - освобождение территорий и возвращение временно перемещенных лиц. Статус Нагорного Карабаха может быть определен позже. Статус не должен препятствовать территориальной целостности Азербайджана», - сказал Алиев.

По его словам, все лидеры Армении старались различными путями сохранить статус-кво. «На оккупированных территориях более 80% военнослужащих это армянские военные. Они считают, что смогут навсегда удержать эти территории. Никогда», - добавил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что премьер-министр Никол Пашинян признал факт военной оккупации, заявив, что его собственный сын служит на оккупированных землях Азербайджана в рядах вооруженных сил Армении.

Президент Азербайджана также коснулся вопроса самоопределения армян, проживающих в Нагорном Карабахе. «Про самоопределение, то, о чем они все время говорят. Армянский народ уже самоопределился – у них есть армянское государство. Мой совет: найдите какое-нибудь другое место на земле для самоопределения во второй раз, не в Азербайджане», - заявил Ильхам Алиев.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, КОНФЛИКТ


Похожие новости


Азербайджан проводит всестороннюю работу для восстановления территориальной целостности - Алиев Президент Азербайджана обсудил с посредниками по Карабаху перспективы урегулирования конфликта Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена – президент Алиев Формат переговоров по Карабаху останется неизменным – президент Азербайджана Формат переговоров остался неизменным, они ведутся между Арменией и Азербайджаном – Алиев Карабахский конфликт должен быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]