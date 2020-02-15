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Регион 15.02.2020 22:20

Лавров и Зариф обсудили Сирию и СВПД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в Мюнхене со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом ситуацию в Сирии и проблематику СВПД, сообщает МИД России

В ходе беседы были обсуждены "актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-иранского многопланового взаимодействия, в том числе график предстоящих контактов на различных уровнях", говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Состоялся также углубленный обмен мнениями по ряду аспектов международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - отмечается в сообщении.

МИД информирует, что встреча прошла в субботу "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ИРАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]