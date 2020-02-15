Лавров и Зариф обсудили Сирию и СВПД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в Мюнхене со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом ситуацию в Сирии и проблематику СВПД, сообщает МИД России
В ходе беседы были обсуждены "актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-иранского многопланового взаимодействия, в том числе график предстоящих контактов на различных уровнях", говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
"Состоялся также углубленный обмен мнениями по ряду аспектов международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - отмечается в сообщении.
МИД информирует, что встреча прошла в субботу "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
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