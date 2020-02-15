Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Россия "на самом высоком уровне" руководит конфликтом в Ливии, не соответствуют реальному положению дел, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Думаю, что это абсолютно не соответствует действительности и реальному положению дел в стране", - сказал Богданов в субботу журналистам, комментируя слова президента Турции.
"Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация, такие дефиниции", - добавил замглавы МИД.
Эрдоган ранее заявил, что "в настоящее время Россия руководит войной (в Ливии) на самом высоком уровне".
В ходе общения с журналистами, которое было показано на турецком телевидении, Эрдоган рассказал о фотографии, на которой якобы запечатлены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, командующий ЛНА Халифа Хафтар, а также руководитель ЧВК "Вагнер".
"Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером". И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей", - сказал президент Турции.
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