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Регион 15.02.2020 22:50

В МИД РФ отвергают заявления Эрдогана о том, что Россия "на высшем уровне" руководит конфликтом в Ливии

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Россия "на самом высоком уровне" руководит конфликтом в Ливии, не соответствуют реальному положению дел, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Думаю, что это абсолютно не соответствует действительности и реальному положению дел в стране", - сказал Богданов в субботу журналистам, комментируя слова президента Турции.

"Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация, такие дефиниции", - добавил замглавы МИД.

Эрдоган ранее заявил, что "в настоящее время Россия руководит войной (в Ливии) на самом высоком уровне".

В ходе общения с журналистами, которое было показано на турецком телевидении, Эрдоган рассказал о фотографии, на которой якобы запечатлены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, командующий ЛНА Халифа Хафтар, а также руководитель ЧВК "Вагнер".

"Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером". И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей", - сказал президент Турции.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]