ЕС и Азербайджана завершают проект поставок газа из Каспия в Европу - Шефчович

Европейский Союз и Азербайджан близки к завершению проекта, предусматривающего поставки газа из каспийского региона в Европу, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«В кулуарах Мюнхенской конференции встретился с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. Совместно мы напряженно работали над улучшением энергетической безопасности: наши усилия по поставкам каспийского газа в Европу выходят на финишную прямую», - написал Шефчович в своем Twitter.

Поставки азербайджанского газа в Европу будут осуществляться в рамках проекта Южный газовый коридор (ЮГК).

ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Общая стоимость проекта ЮГК оценивается в $38 млрд.

В настоящее время 3 из 4 компонентов проекта уже реализованы. На стадии завершения находится последний компонент проекта – строительство газопровода TAP, по которому в Европу будет поставляться ежегодно 10 млрд кубометров азербайджанского газа.

А.Азизов