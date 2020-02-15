ЕС и Азербайджана завершают проект поставок газа из Каспия в Европу - Шефчович

Европейский Союз и Азербайджан близки к завершению проекта, предусматривающего поставки газа из каспийского региона в Европу, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
«В кулуарах Мюнхенской конференции встретился с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. Совместно мы напряженно работали над улучшением энергетической безопасности: наши усилия по поставкам каспийского газа в Европу выходят на финишную прямую», - написал Шефчович в своем Twitter.
Поставки азербайджанского газа в Европу будут осуществляться в рамках проекта Южный газовый коридор (ЮГК).
ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Общая стоимость проекта ЮГК оценивается в $38 млрд.
В настоящее время 3 из 4 компонентов проекта уже реализованы. На стадии завершения находится последний компонент проекта – строительство газопровода TAP, по которому в Европу будет поставляться ежегодно 10 млрд кубометров азербайджанского газа.
А.Азизов
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