Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 68,5 тыс. человек, число жертв возросло до 1665 человек - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 68,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,665 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,009 тыс. человек, смертельных случаев - на 142. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 139 человека, два человека - в провинции Сычуань, один - в провинции Хунань.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57,416 тыс. человек, состояние более 11,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 9 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
На китайских территориях вне материковой части страны нет новых случаев заболевания или смертельных исходов. По состоянию на пятницу, зафиксировано 84 подтвержденный случай заболевания новой пневмонией: 56 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.
Снайперы ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии – Минобороны
Президент Азербайджана: Деоккупация территорий – первая фаза для мирного урегулирования конфликта в Карабахе
МИД Азербайджана возлагает на Армению ответственность за рост напряженности в зоне карабахского конфликта
ЕС и Азербайджана завершают проект поставок газа из Каспия в Европу - Шефчович
Перед Азербайджаном стоят новые вызовы-ВБ
Лукашенко заявил, что Минск не будет платить надбавку "дочке" Газпрома при поставках газа
В казахстанском Актобе в результате ДТП опрокинулся маршрутный автобус, 26 человек госпитализированы
Турпоток в Таиланд в начале февраля упал почти вдвое из-за коронавируса
Американцы потратят в среднем $142 на подарок по случаю Дня святого Валентина в этом году
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк Республика представил проект «Open Banking» на международном форуме
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам VISA
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию