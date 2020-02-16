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Дальнее зарубежье 16.02.2020 10:16

SpaceX вновь перенесла запуск на орбиту очередной партии из 60 интернет-спутников Starlink

Запуск новой группы из 60 микроспутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в воскресенье, перенесен на 17 февраля, сообщила компания-оператор SpaceX.

Отсрочка запуска вызвана необходимостью дополнительной проверки систем ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести космические аппараты на орбиту.

"Запуск спутников Starlink откладывается. Команда намерена провести тщательную проверку клапанного компонента второй ступени. Теперь планируем осуществить запуск 17 февраля", - говорится в сообщении.

Это уже второй перенос запуска. Как сообщалось, первоначально его планировалось осуществить еще 15 февраля. Но из-за неблагоприятных погодных условий для посадки на плавучую платформу многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 он был перенесен на сутки.

Это должен быть уже пятый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink, начиная с мая прошлого года. В настоящее время орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 240 космических аппаратов.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]