Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8416 RUR   0.0268 GBR   2.2173 TRY   0.2813

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.42 0.25 Brent 56.34 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.02.2020 12:28

В Тегеране намерены добиваться наказания виновных в убийстве Сулеймани в международных инстанциях

Иранские судебные власти в связи с убийством военачальника Касема Сулеймани возбудили уголовное дело, рассмотрение которого Тегеран будет добиваться на международном уровне, заявил в воскресенье журналистам генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раиси.

"Судебные власти Исламской республики и сердечные друзья, с которыми мы контактировали в Ираке, взяли в производство дело мученика Касема Сулеймани", - цитирует агентство "Тасним" слова Раиси, сказанные журналистам во время визита в иранский город Керман, родину Сулеймани.

"Прокуратурой Тегерана было возбуждено дело, а судьям дали предписание работать с международным департаментом органов юстиции и министерством иностранных дел и в сотрудничестве с высшими судебными органами Ирака довести дело до конца", - отметил он.

3 января стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ГЕНПРОКУРОР, СУЛЕЙМАНИ, ДЕЛО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]