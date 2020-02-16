Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8416 RUR   0.0268 GBR   2.2173 TRY   0.2813

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.42 0.25 Brent 56.34 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.02.2020 13:06

Турция продолжает переброску войск к границе с Сирией, размещает танки и гаубицы

Командование ВС Турции продолжает разворачивать у границы с Сирией войска, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

По данным СМИ, в последнем из прибывших к границе военных конвоев имеется большое количество танков, гаубиц и амуниции, предназначенной для уже размещенных в этом районе войск.

Сообщается также о переброске военной инженерно-строительной техники и служащих сил специальных операций.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась.

Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.

Ранее на этой неделе в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.

Также в российском центре заявили, что армия Сирии в Идлибской зоне взяла под контроль участок трасс М5, которая связывает Алеппо с Дамаском, и нанесла поражение террористическим формированиям. "Тем самым создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года", - заявили в российском центре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, ВОЙСКА, ПЕРЕБРОСКА


Похожие новости


Анкара применит силу против радикалов при нарушении режима прекращения огня в Идлибе - минобороны Турции Чавушоглу призвал Москву и Тегеран повлиять на Дамаск в связи с ситуацией в Идлибе Эрдоган предупредил Сирию о "высокой цене" за обстрелы турецких военных в Идлибе Высшее руководство Турции обсудило тактику действий в Идлибе Сирийская армия обстреляла наблюдательный пункт турецкой армии в Идлибе, пять турецких военных погибли - МО Турции Турция и Россия пока не смогли достичь соглашения по Идлибу - Чавушоглу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]