Турция продолжает переброску войск к границе с Сирией, размещает танки и гаубицы

Командование ВС Турции продолжает разворачивать у границы с Сирией войска, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.
По данным СМИ, в последнем из прибывших к границе военных конвоев имеется большое количество танков, гаубиц и амуниции, предназначенной для уже размещенных в этом районе войск.
Сообщается также о переброске военной инженерно-строительной техники и служащих сил специальных операций.
Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась.
Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.
Ранее на этой неделе в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.
Также в российском центре заявили, что армия Сирии в Идлибской зоне взяла под контроль участок трасс М5, которая связывает Алеппо с Дамаском, и нанесла поражение террористическим формированиям. "Тем самым создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года", - заявили в российском центре.
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