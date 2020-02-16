Восемь, девять, десять…аут

С нетерпением, как и многие другие, ждал дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной урегулированию нагорно-карабахского конфликта, между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Впервые на моей памяти лидеры двух стран имели возможность обсуждать свое видение конфликта не в закрытых условиях, а в открытых, в режиме онлайн с участием журналистов, экспертов, историков.

Дискуссия в итоге получилась очень занимательная, которая завершилась тем, что Ильхам Алиев эффектно отправил Никола Пашиняна в нокаут.

Один…

Алиев и Пашинян не в первый раз ведут публичную дискуссию о различных исторических событиях. Первый раз это произошло в октябре 2019 года в Ашгабаде на саммите глав государств СНГ, где лидеры двух стран вступили в спор о деятельности армянского фашистского приспешника Гарегина Нжде. Эта осенняя дискуссия выявила два слабых момента в защите Пашиняна: во-первых, он, говоря боксерской терминологией, слабо держит удар и его быстро можно вывести из себя, из так называемой зоны комфорта. Во-вторых, познания армянского премьера в истории весьма и весьма слабые.

Два….

Дискуссия в Мюнхене еще раз подтвердила верность этих двух наблюдений. Ильхам Алиев прижал Никола Пашиняна к канатам и методично стал наносить удары сериями по слабым местам армянского премьера.

Каждый из нас в детстве оказывался хотя бы раз в ситуации, когда по различным причинам не выучил школьное домашнее задание по истории и на следующее утро в школе надеялся на две вещи: что его не вызовут к доске, а если и вызовут, то удастся выкрутиться и не получить двойку. Пашинян на вчерашних дискуссиях как раз напоминал такого школьника. Он оказался вновь, как и в случае с Нжде, слабо подготовленным, плохо знающим исторические события. В отличие от него, домашняя заготовка президента Алиева была намного лучше, он спокойно и без эмоций говорил об истории, причем не о древней истории, которая выдумана исключительно армянскими историками, а об истории региона, которая имела место в последние 200 лет (из-за чего стала меняться демографическая карта нашего региона), и которую легко подтвердить историческими документами. Так что и этот раунд остался за азербайджанским президентом.

Три…

Выходя на ринг, каждый боксер, как правило, знает как будет атаковать и как будет защищаться. Что есть в небогатом атакующем арсенале Пашиняна стало быстро понятно. А что касается защиты, то армянский премьер всю дискуссию старался прибегнуть к клинчу, если в боксе это постоянный захват рук противника с целью не дать ему возможности наносить удары, то в онлайн дебатах это ложь, к чему постоянно прибегал Пашинян. Он лгал о том, что Сталин, Ленин и Ататюрк устроили заговор и «забрали» Нагорный Карабах у Армении и «отдали» Азербайджану, лгал, что экс-президент Азербайджана Аяз Муталлибов якобы признался в том, что события в Ходжалы были инициированы его противниками внутри Азербайджана. При этом Пашинян забывает о знаменитом заявлении своего соотечественника, экс-президента Сержа Саргсяна, который откровенно признал совершение именно армянами геноцида в Ходжалы. Пашинян еще приплел много исторических лживых фактов, на которых не стоит особо останавливаться, учитывая как со смехом на эти «факты» реагировала аудитория в Мюнхене.

Четыре…

Дискуссия показала, что у Пашиняна изначально отсутствовал план B. Как только дискуссия перешла в невыгодное для него русло, он прибегнул к своему любимому слову – революция, правда в контексте нагорно-карабахского конфликта он говорил о мини-революции. Ну что еще можно было ожидать от уличного революционера? Но за последние почти 2 года у международного сообщества выработался своеобразный иммунитет к армянскому революционеру, что многие его заявления вызывают лишь усмешку и никем серьезно не воспринимаются…

Пять…

Очевидно, что Пашинян, быстро теряет психологическое равновесие, когда ситуация складывается не в его пользу. Вот и в этот раз, президенту Алиеву удалось загнать Пашиняна в такое состояние. В итоге армянский премьер начался путаться в словах и делать глупые заявления, типа в нашем регионе с давних времен жили армяне и грузины, вспоминать про бывший Шаумяновский район Азербайджана (не имующий отношение к Нагорному Карабаху), про события в начале 20-х годов прошлого века и т.д. Так, что и этот раунд остался за лидером Азербайджана.

Шесть…

В ходе дискуссии бросилось в глаза разное видение у лидеров двух стран урегулирования конфликта. Даже не разное видение, а скорее четкий план действий для разрешения конфликта. Президент Алиев сразу заявил о том, что Азербайджан готов к поэтапному урегулированию конфликта, рассказал о последовательных шагах. Ничего такого от премьера Армении не удалось услышать. Да, Пашинян, говорил о том, что нужны новые идеи для урегулирования конфликта, но все его эти идеи опять свелись к слабо понятной мини-революции.

Семь…

В таких публичных дискуссиях очень важно, как воспринимает аудитория ее участников. Например, в США, такие дебаты в прямом эфире не раз решали судьбу президентских выборах. Вот и в дискуссиях в Мюнхене было видно, как Пашинян волнуется, как чувствует определенный дискомфорт от прямого публичного диалога. Алиев, напротив, держался увереннее. По мнению российских журналистов, отчасти это было обусловлено тем фактом, что президент Алиев намного лучше владеет английским языком, чем премьер Пашинян. К этому можно добавить, что президент Алиев в дебатах был намного острее армянского премьера, своевременно реагировал на его неуверенность (как в случае с заявлением Пашиняна, что во времена Тиграна Великого было только две нации, что вызвало смех в аудитории). Так, что и этот раунд президент Азербайджана выиграл в виде явного преимущества.

Восемь, девять, десять…аут

Дискуссия показала, что до мира между Азербайджаном и Арменией еще очень далеко. Поэтому в этом контексте весьма важен посыл президента Азербайджана мировому сообществу – для решения конфликта надо усилить давление на Армению. Если мировое сообщество признает, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, то адекватно этому и надо действовать. Что же касается армян Нагорного Карабаха, то меседж президента Алиева четкий – они могут жить спокойно в мультинациональном Азербайджане, как и другие национальные меньшинства.

Кроме этого, азербайджанский лидер сделал еще два четких посыла и Армении и международному сообществу. Первый – про самоопределение армян Нагорного Карабаха: «Про самоопределение. Я не буду говорить, что в Ереване 70% населения были азербайджанцы в начале XIX века. Я не буду об этом говорить! Про самоопределение, то, о чем они все время говорят. Армянский народ уже самоопределился – у них есть армянское государство. Мой совет: найдите какое-нибудь другое место на земле для самоопределения во второй раз, не в Азербайджане». И второй - про переговоры с армянами Карабаха: «Мы готовы говорить с Нагорным Карабахом, когда Армения прекратит финансирование этого незаконного образования, выведет все вооруженные силы из Нагорного Карабаха и полностью покинет наши территории. И тогда у нас будет, что обсудить с этими людьми. Но пока они там - ни за что».

Как говорят в боксе при нокауте – аут…

P.S. Не уверен, что после дебатов в Мюнхене, Пашинян захочет просить Алиева о матче-реванше, и еще раз вести публичную полемику с президентом Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Для армянского премьера более комфортна ситуация, когда он ведет монолог в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке, где его ложь не выведут на чистую воду.

Анар Азизов