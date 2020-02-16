В Мюнхене заявляют о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию

Участники мюнхенской встречи по Ливии отмечают нарушения эмбарго на поставки оружия в страну.
"Участники обсудили прискорбные недавние нарушения оружейного эмбарго, подтвердили намерение содействовать его полноценной имплементации и приветствовали прогресс по более эффективному мониторингу эмбарго", - говорится в заявлении сопредседателей, распространенном по итогам встречи.
Участники также призвали участников конфликта придерживаться режима временного прекращения огня и продолжать переговоры, чтобы оно стало постоянным.
В мюнхенской встрече по Ливии, которая стала продолжением Берлинской конференции, приняли участие представители МИД Алжира, Китая, Египта, Франции, ФРГ, Италии, России, Турции, Туниса, Конго, ОАЭ, Великобритании, США, а также представители ООН, Африканского союза, ЕС и ЛАГ.
В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.
8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. "Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в принятом в тот день совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.
Начиная с полуночи 12 января (01:00 мск) ливийские противоборствующие стороны, откликнувшись на российско-турецкую инициативу, объявили о прекращении огня.
13 января в Москве под эгидой представителей России и Турции прошла встреча по Ливии, в которой приняли участие делегации конфликтующих ливийских сторон во главе с Хафтаром и Сараджем. Предполагалось, что на встрече должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии.
Как сообщили по итогам переговоров министры иностранных дел России и Турции, подпись под документом поставил только Сарадж, в то время как Хафтар взял время для размышлений до утра вторника. Впоследствии стало известно, что Хафтар покинул российскую столицу так и не подписав соглашение.
19 января в Берлине прошла Международная конференция по Ливии с участием президента РФ, канцлера Меркель, президента Франции и премьера Британии. По ее итогам было принято решение о создании военного комитета из представителей противоборствующих в Ливии сторон.
Участники конференции согласились с необходимостью соблюдать эмбарго на поставки оружия, которое должно контролироваться лучше, чем это было до сих пор, и договорились не оказывать воюющим сторонам никакой дальнейшей военной поддержки.
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