Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8416 RUR   0.0268 GBR   2.2173 TRY   0.2813

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.42 0.25 Brent 56.34 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.02.2020 16:34

ЕС необходимо вести диалог с РФ по вопросам безопасности, несмотря на имеющиеся противоречия - глава МИД Франции

У Евросоюза есть "недоверие" к России из-за "различных действий" российской стороны, но ЕС необходимо вести диалог с РФ по вопросам безопасности, несмотря на расхождения во мнениях по разным политическим и общественным вопросам, заявил в Мюнхене в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам французского министра, "недоверие" к России не означает, что "мы должны закрываться от всех дискуссий о политике безопасности".

По его словам, с Россией можно "говорить, не будучи при этом наивными", потому что, несмотря на расхождения, у РФ и ЕС "есть общее".

"И мы должны от этого выигрывать", - заявил Ле Дриан, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом он подчеркнул, что не ставит под сомнение "ценности США", которые разделяют в ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЮНХЕН, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ


Похожие новости


Шварценеггер попался мюнхенскому полицейскому за нарушение вождения мотоцикла Семь человек погибли в результате стрельбы в Мюнхене - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]