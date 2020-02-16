ЕС необходимо вести диалог с РФ по вопросам безопасности, несмотря на имеющиеся противоречия - глава МИД Франции

У Евросоюза есть "недоверие" к России из-за "различных действий" российской стороны, но ЕС необходимо вести диалог с РФ по вопросам безопасности, несмотря на расхождения во мнениях по разным политическим и общественным вопросам, заявил в Мюнхене в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам французского министра, "недоверие" к России не означает, что "мы должны закрываться от всех дискуссий о политике безопасности".

По его словам, с Россией можно "говорить, не будучи при этом наивными", потому что, несмотря на расхождения, у РФ и ЕС "есть общее".

"И мы должны от этого выигрывать", - заявил Ле Дриан, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом он подчеркнул, что не ставит под сомнение "ценности США", которые разделяют в ЕС.