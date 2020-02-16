Полиция Баку пресекла незаконную акцию оппозиции, задержанных нет

Полиция Баку пресекла незаконную акцию оппозиции, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в главном управлении.

«Сегодня группа людей в 15.00, не смотря на ранее полученное официальное предупреждение, попыталась провести акцию перед административным зданием Центральной избирательной комиссии», - сказали в управлении.

В полиции отметили, что пытка проведения незаконной акции была пресечена. «Никто не задержан, лиц получивших травмы и увечья нет», - подчеркнули в управлении.

Как сообщалось ранее, партии "Мусават", REAL, движение D18 и ряд других независимых кандидатов, участвовавших в досрочных выборах в парламент, обратились в ИВ Баку для получения разрешение на проведение митинга 16 февраля. Это обращение было рассмотрено и оппозиционным партиям отказано в его проведении.

Однако, руководство Аппарата Исполнительной Власти города Баку учитывая пожелания обратившихся, заново рассмотрело этот вопрос.

В мэрии также отметили, что место, заявленное организаторами митинга, отличается плотным движением пассажиров, что может создать проблемы в работе метрополитена.

В качестве альтернативы ИВ Баку предлагала провести мероприятие 16 февраля с 15:00 до 17:00 на территории спортивно-тренировочной базы Гарадаг в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Однако оппозиция отказалась от предложенного варианта и решила провести митинг перед зданием ЦИК.

Б.Рустамбеков