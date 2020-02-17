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Дальнее зарубежье 17.02.2020 10:45

Лавров: ситуация в Ливии после Берлинской конференции не претерпела кардинальных изменений

После Берлинской конференции ситуация в Ливии не претерпела серьезных изменений, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете "Стампа", опубликованном на сайте МИД.

"Утверждать, что ситуация в Ливии после Берлинской конференции "вновь выходит из-под контроля", на мой взгляд, не совсем корректно. Правильнее было бы сказать, что обстановка не претерпела кардинальных изменений. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Противоречия между основными участниками ливийского конфликта зашли настолько далеко, что разрешить их в рамках одного мероприятия, пусть даже и такого представительного, как берлинский форум, невозможно. Ведь раньше уже проводились встречи в Париже, Палермо, Абу-Даби, которые не привели к изменению ситуации в лучшую сторону. Поэтому главная задача, которая стоит сегодня перед международным сообществом, - заручиться четким согласием ливийцев с положениями итогового документа Берлинской конференции", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что по ситуации в Ливии есть определенный прогресс. Так, по его словам, заработал совместный военный комитет "5+5", началась подготовка к форуму политического диалога, который запланирован на 26 февраля.

"Эти тенденции необходимо закреплять, добиваться прогресса одновременно на всех треках урегулирования", - отметил Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЛИВИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]