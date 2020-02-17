Казахстан после жалобы Киргизии в ВТО об усложнении транзита заявил о недостоверности сопроводительных документов

Казахстан не препятствует перемещению товаров из Киргизии через свою территорию, а скопление грузовиков на казахстанско-киргизской границе связано с ограничительной пропускной способностью пунктов пропуска, заявила пресс-служба комитета госдоходов Минфина Казахстана в ответ на жалобу Киргизии в ВТО.

"Скопления автотранспортных средств на казахстанско-кыргызской границе связаны с ограниченностью пропускной способности автомобильных пунктов пропуска в плодоовощной сезон или же после праздничных дней при единовременном прибытии грузовых автотранспортных средств. В перспективе данный вопрос решается с помощью запланированной реконструкции пунктов пропуска, при этом, не несет системный характер и не связан с проводимыми контрольными мероприятиями", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.

В пресс-службе отметили, что среднее скопление автотранспортных средств за февраль 2020 года "составляет порядка 30 единиц, несмотря на то, что контрольные мероприятия, проводимые в рамках экспортного контроля и взимания косвенных налогов, не приостановлены".

Там добавили, что по результатам анализа товаросопроводительных документов при перемещении из Киргизии в Казахстан и в Российскую Федерацию установлено, что "цены на перевозимые товары многократно занижаются, в частности, по товарам китайского происхождения в 10-70 раз".

"За 2019 год с кыргызской стороны по товаросопроводительным документам, оформленным в адрес фиктивных резидентов республики Казахстан, проследовало более 2,6 тыс. грузовых автотранспортных средств. Кроме того, в республику Казахстан ввезены товары, заявленные в документах как транзит в Российскую Федерацию на более 4,8 тыс. грузовых автотранспортных средствах, которые оседали в Республике Казахстан без уплаты НДС", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, только в ноябре и декабре из выборочно проверенных 194 автотранспортных средств, проследовавших из Киргизии, недостоверное заявление сведений в товаросопроводительных документах выявлено в 191 случае (98%).

"При этом проверки проводились по пути следования на основании предписаний, зарегистрированных в органах прокуратуры в соответствие со статьями 142 и 155 Налогового кодекса республики Казахстан", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в течение 2019 года с киргизской стороной был проведен ряд рабочих встреч, в ходе которых достигнута договоренность по обеспечению ценовых индикаторов, контролю объемов импорта из КНР и совместного контроля перемещения товаров с помощью применения навигационных пломб.

"Казахстанской стороной с октября 2019 года, в рамках проводимого пилота с применением навигационных пломб, выявлено восемь фактов, когда товары, заявленные в Российскую Федерацию, оказывались на рынках республики Казахстан. Зафиксировано 24 факта отказа от дальнейшего перемещения товаров после навешивания навигационных пломб", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, процедура внедрения навигационных пломб киргизской стороной не продвинулась, заметили в пресс-службе.

На прошлой неделе Киргизия пожаловалась в ВТО на Казахстан из-за усложнения транзита.

"Киргизская сторона проинформировала членов ВТО о нарушениях и несоблюдении международных правил торговли Казахстаном, выраженных в форме ужесточенных мер по пропуску грузового транспорта, досмотру грузов и сложностями при прохождении транзитных товаров", - сообщила тогда пресс-служба Минэкономики Киргизии.

По информации пресс-службы, начиная с марта 2019 года на территории Казахстана наблюдаются значительные задержки в движении транзитных товаров, следующих из Киргизии через соседнюю республику, которые вызваны ужесточенными проверками со стороны казахстанских властей.

"В виду отсутствия каких-либо признаков улучшения ситуации на границе киргизская сторона призвала Казахстан устранить применяемые торговые барьеры и действовать в рамках установленных ВТО правил", - отмечалось в сообщении киргизского министерства.