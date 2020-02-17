Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВ", говорится в сообщении агентства.
Подтвержден также "стабильный" прогноз по этим рейтингам.
"Рейтинги Грузии поддерживаются показателями управления и бизнес-среды, которые превышают текущую медиану по странам с аналогичным рейтингом "BB", а также показателями макроэкономической устойчивости. Доверие к экономической стратегии властей также основано на программе расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда", - отмечает Fitch.
По оценке аналитиков агентства, эти преимущества уравновешивают значительные риски государственного долга в иностранной валюте, высокую долларизацию экономики, а также ситуацию с внешним финансированием, которая значительно слабее, чем у большинства стран-аналогов с рейтингом "ВВ".
В сообщении отмечается, что рост реального ВВП Грузии в 2019 году составил 5,2%, что превысило прогноз агентства, составлявший 4,3%. "Воздействие на туристический сектор Грузии введенного Россией эмбарго на прямое авиасообщение с Грузией (действует с 8 июля 2019 года) оказалось слабее, чем ожидалось, поскольку количество посетителей из Турции и ЕС компенсировало падение турпотока из России", - сообщает Fitch.
Агентство прогнозирует, что экономический рост Грузии в 2020 году замедлится до 4,4%, что, по мнению его аналитиков, в основном обусловлено более слабыми перспективами внутреннего спроса из-за ужесточения денежно-кредитной политики. "Сохраняющаяся неопределенность на мировых торговых рынках, в дополнение к недавним внутренним социальным и политическим волнениям, может повлиять на перспективы роста, особенно на приток прямых иностранных инвестиций", - считает Fitch.
При этом Fitch не ожидает существенного отклонения от нынешнего направления экономической политики Грузии, независимо от результата предстоящих в октябре этого года парламентских выборов в стране. "Продление программы МВФ до апреля 2021 года поможет сохранить доверие к политике правительства", - полагают аналитики агентства.
Дефицит текущего счета Грузии в 2019 году достиг исторического минимума в 4,5% ВВП, что, по оценкам Fitch, было достигнуто в основном за счет роста экспорта и сокращения импорта. Агентство прогнозирует, что дефицит текущего счета в 2020 году снизится до 4,1% ВВП, а в 2021 году составит 4,2% ВВП, что будет обеспечено устойчивым чистым притоком прямых иностранных инвестиций, составляющим в среднем 5% ВВП.
Основными факторами, которые могут привести к улучшению или ухудшению рейтингов Грузии, агентство называет степень уязвимости к внешним шокам, состояние бюджета страны, в частности, рост или снижение государственного долга, а также перспективы роста ВВП.
Правительство Грузии прогнозирует рост ВВП страны в 2020 году на уровне 4,5%, инфляцию - в пределах 3%, дефицит текущего счета - 3,5% ВВП.
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