В Киргизии отправят на карантин россиян, прибывших из зон с высоким риском распространения коронавируса

Штаб по недопущению распространения коронавируса на территории Киргизии принял решение об обязательном помещении на карантин россиян, прибывающих из зон с высоким риском заболевания, сообщает посольство РФ в Киргизии.

"Созданный в Киргизии штаб по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавируса в стране принял решение об обязательной обсервации (помещение на карантин) всех граждан, в том числе России, прибывающих на территорию республики из зон с высоким риском заболевания", - говорится в твиттере посольства.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70,548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,048 тыс. человек, смертельных случаев - на 105. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 100 человек, в провинции Хэнань - три человека, в провинции Гуандун - два человека.

В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 57,934 тыс. человек, состояние более 10,6 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время почти 11 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

В России были выявлены два случая заболевания среди прибывших граждан КНР. 12 февраля заболевшие выздоровели и были выписаны. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.