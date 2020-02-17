Ernst & Young проведет аудит финотчетности CQD за 2019-2021гг

Международная аудиторская компания "Ernst & YoungHoldinqs(SiAyEs)Bi.Vi.» проведет аудит финансовой деятельности ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор, управляющая компания от Азербайджана) за 2019-2021гг по международным стандартам аудита.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Ernst & Young стала победителем соответствующего отбора, проведенного CQD.
С данной компанией подписан контракт на сумму 66 тыс. манатов.
ЗАО "CQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения ЮКТМ газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.
Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Общая стоимость проекта ЮГК оценивается в $38 млрд.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в IV-ом квартале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Н.Аббасова
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