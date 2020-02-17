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СНГ 17.02.2020 11:46

Розовые фламинго вернулись на Каспий после зимовки

Первая стая розовых фламинго после зимовки прилетела на побережье Каспийского моря в Мангистаускую область Казахстана, сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики Сакен Дилдахмет.

"С первой декады февраля на побережье Каспийского моря наблюдается прилет стаи фламинго. По наблюдениям, примерно более тысячи птиц вернулись из теплых краев", - написал Дилдахмет на своей странице в "Фейсбуке".

В Казахстане фламинго гнездятся в нескольких местах, в частности, на побережье Каспийского моря, в области озера Шалкартениз с прилежащими к нему солеными озерами и на озере Тениз.

"Количество проводящих у нас лето фламинго может быть приблизительно определено в 50 - 100 тыс. птиц, из которых большая часть проводит лето на озере Тениз, а остальные (вероятно, 10 - 20 тыс.) приблизительно поровну распределяются между гнездовьями на Каспии и в области Шалкартениза", - отметил Дилдахмет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ФЛАМИНГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]