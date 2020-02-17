Розовые фламинго вернулись на Каспий после зимовки

Первая стая розовых фламинго после зимовки прилетела на побережье Каспийского моря в Мангистаускую область Казахстана, сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики Сакен Дилдахмет.
"С первой декады февраля на побережье Каспийского моря наблюдается прилет стаи фламинго. По наблюдениям, примерно более тысячи птиц вернулись из теплых краев", - написал Дилдахмет на своей странице в "Фейсбуке".
В Казахстане фламинго гнездятся в нескольких местах, в частности, на побережье Каспийского моря, в области озера Шалкартениз с прилежащими к нему солеными озерами и на озере Тениз.
"Количество проводящих у нас лето фламинго может быть приблизительно определено в 50 - 100 тыс. птиц, из которых большая часть проводит лето на озере Тениз, а остальные (вероятно, 10 - 20 тыс.) приблизительно поровну распределяются между гнездовьями на Каспии и в области Шалкартениза", - отметил Дилдахмет.
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