Медики в Казахстане отслеживают состояние 5,17 тыс. человек, прибывших в страну за последние 14 дней, случаев заражения коронавирусом нет

Власти Казахстана в рамках мер против распространения коронавируса продолжают медицинский мониторинг граждан, прибывающих в страну из КНР и сопредельных государств, случаи заражения не выявлены, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава Казахстана.

"Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Так, за период с 6 января по 17 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 31 тыс. 375 человек. Были взяты на мониторинг 24 тыс. 416 прибывших, сняты с мониторинга 19 тыс. 247", - говорится в сообщении пресс-службы.

Под медицинским наблюдением остаются 5 тыс. 169 человек, прибывшие в Казахстан за последние 14 дней.

"До сегодняшнего дня госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 155 человек с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 144, в стационарах под медицинским наблюдением остается 11 человек", - проинформировали в Минздраве.

В ведомстве также напомнили, что уже выписаны все казахстанцы, эвакуированные тремя авиарейсами из Уханя, Пекина и других городов КНР.

"У всех результаты обследования на COVID-19 отрицательные", - сообщили в Минздраве.

"Состояние граждан Казахстана, эвакуированных из Уханя в РФ (Тюменская область - три человека) и Республику Узбекистан (пять человек) удовлетворительное, повышенной температуры тела, симптомов ОРВИ и жалоб не выявлено", - добавили в министерстве.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70 тыс. 548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,048 тыс. человек, смертельных случаев - на 105. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 100 человек, в провинции Хэнань - три человека, в провинции Гуандун - два человека.

В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 57 тыс. 934 человека, состояние более 10,6 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время почти 11 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

В России были выявлены два случая заболевания среди прибывших граждан КНР. 12 февраля заболевшие выздоровели и были выписаны. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.