Оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии выберут из шести участников праймериз

Оргкомитет по проведению праймериз оппозиции по выбору единого кандидата в президенты Белоруссии завершил прием заявок от потенциальных претендентов, всего в праймериз будут участвовать шесть человек.

"16 февраля в 23:59 закончилась подача документов для участия в процедуре "Народного голосования" (праймериз). В срок подать необходимый пакет документов в соответствии с определенной процедурой смогли шесть человек", - сообщил координатор штаба праймериз, руководитель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов в Facebook.

По его информации, документы подали Юрий Губаревич (движение "За свободу"), Николай Козлов (Объединенная гражданская партия (ОГП), Павел Северинец (Белорусская христианская демократия (БХД), Ольга Ковалькова (БХД), Анна Канопацкая (экс-депутат и бывший член ОГП) и Алексей Янукевич (партия БНФ).

Борисов также отметил, что Ковалькова и Канопацкая для своего выдвижения собирали подписи, все остальные претенденты на звание "единого" были выдвинуты от своих организаций.

"Сегодня (17 февраля) начинается проверка документов, поступивших в штаб "Народного голосования" (праймериз) и в соответствии с определенной процедурой будет продолжаться две недели (если закончится раньше, то результаты проверки будут озвучены также ранее). Проверкой всех документов будет заниматься контрольный отдел штаба, который будет также осуществлять проверку собранных самовыдвиженцами подписей", - добавил Борисов.

Как сообщалось, в конце января пять оппозиционных партий - движение "За свободу", "Белорусская христианская демократия", Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и Партия БНФ - заявили о намерении провести праймериз по выбору единого кандидата в президенты от оппозиции.

По замыслу оппозиции, принять участие в праймериз могут как претенденты от партий, так и беспартийные обычные граждане. Однако гражданам необходимо будет предоставить не менее 200 подписей в свою поддержку. Каждый претендент в единые кандидаты должен будет сделать взнос в 500 евро для организации праймериз.

Кроме того, партии-организаторы праймериз требуют, чтобы каждый претендент соответствовал ряду критериев. В частности, выступал за независимую Беларусь и против диктатуры, за защиту социальных и экономических прав граждан, за выход Беларуси из ОДКБ, разрыв соглашения о Союзном государстве Беларуси и России, вывод зарубежных военных объектов с территории страны, за развитие белорусского языка и культуры, за добрососедские равноправные отношения с ЕС, США, Россией и другими странами.

Сама процедура праймериз будет состоять из нескольких этапов: интернет-голосования, голосования во время поездок в регионы и голосования на итоговом конгрессе демократических сил. Кампания по выбору единого кандидата должна завершиться в конце мая.

Выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. В ноябре 2019 года нынешний глава государства Александр Лукашенко заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.