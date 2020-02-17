Азербайджан в 2019г экспортировал хурмы почти на $105 млн

Азербайджан в 2019 году экспортировал свежей хурмы на $104 млн 659,84 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.
«В 2019 году Азербайджан экспортировал 146,075 тыс. тонн хурмы на сумму $104 млн 659,84 тыс. По сравнению с 2018 годом экспорт в количественном выражении сократился на 3,2%, в стоимостном сократился на 8,6%», - сказали в правительстве.
Основной экспорт этой продукции, как и в 2018 году пришелся на Россию: за прошлый год в РФ экспортировано 118,076 тыс. тонн свежей хурмы (спад на 7,4%) на сумму $95 млн 277,23 тыс. (спад на 9,4%). В целом, на РФ пришлось 81% всего экспорта свежей хурмы из Азербайджана за 2019 год.
Азербайджан в 2018 году экспортировал 150,912 тыс. тонн свежей хурмы на $114 млн 538,97 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. Так в 2018 году в РФ экспортировано 127,547 тыс. тонн хурмы на сумму $105 млн 168,89 тыс.
Б.Рустамбеков
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