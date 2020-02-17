Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8425 RUR   0.0267 GBR   2.2174 TRY   0.2809

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.05 0.63 Brent 57.32 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 17.02.2020 11:47

ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 17 февраля провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 100 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 578 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 5,51% (10 февраля - 5,51%)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБ, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


Похожие новости


ЦБ Азербайджана планирует 17 февраля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов ЦБ Азербайджана планирует 12 февраля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 28 дней ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 14 дней ЦБ Азербайджана планирует 10 февраля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 28 дней ЦБ Азербайджана планирует 5 февраля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 28 дней

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]