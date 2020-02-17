Венгрия может с 2023г начать импорт азербайджанского газа – глава МИД

Венгрия может с 2023 года начать импорт азербайджанского газа, заявил министр иностранных дел и торговли Питером Сиярто.

Ранее Сиярто заявлял, что Венгрия рассчитывает получать азербайджанский газ с 2021 года.

«Ежегодные 1-2 млрд кубометров газа, которые Венгрия будет получать из Азербайджана, значительно повысят энергобезопасность страны. Венгрия может начать импорт азербайджанского газа с 2023 года», - сказал Сиярто на пресс-конференции по итогам азербайджано-венгерской межправкомиссии в Будапеште, сообщает издание «HUNGARY today».

По словам министра, закупка азербайджанского газа Венгрией станет возможной благодаря приближающемуся к завершению строительства «Южного газового коридора» и наращиванию объемов добычи газа в Азербайджане, которая составит 45 млрд кубометров в год.

Сиярто особо отметил сделку между венгерской нефтегазовой компанией MOL и американской Chevron, в результате которой MOL приобрела 9,5% акций в проекте разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и 9% акций крупнейшего в Азербайджане и регионе нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. По его словам, «это крупнейшие венгерские инвестиции на Кавказе».

Он также сообщил, что рынок энергетических напитков является еще одним из важных направлений для Венгрии на азербайджанском рынке, где доля напитков Hell составляет 60%.

Кроме того, по словам Сиярто, одна из венгерских компаний строит крупную тепличную ферму в Азербайджане, финансируемую Eximbank.

Министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев, в свою очередь, отметил, что Баку и Будапешт являются стратегическими партнерами в экономике и политике.

Он также сообщил, что венгерскому лоукостеру Wizz Air предложена возможность начать выполнение полетов и из других международных аэропортов в Азербайджане в дополнение к существующим рейсам Баку-Будапешт.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается в $38 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в IV-ом квартале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Н.Аббасова