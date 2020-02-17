Баку и Будапешт планируют создать Деловой совет

Азербайджан и Венгрия обсуждают создание Делового совета для расширения контактов и взаимных инвестиций между бизнес-сообществами двух стран, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
"Объем товарооборота между Азербайджаном и Венгрией за 2019 год составил $35,7 млн. Венгерские компании в сферах торговли, транспорта, сельского хозяйства и услуг успешно осуществляют свою деятельность в нашей стране, важно расширять сотрудничество в области инвестиций", - отметил Бабаев на седьмом заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК), прошедшего в Будапеште.
По словам министра, существующий потенциал сотрудничества между двумя странами позволит развивать отношения в более широком масштабе. В частности, Бабаев отметил важность продолжения сотрудничества в энергетике, а также изучения потенциала сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто, в свою очередь, выразил заинтересованность Будапешта в развитии связей с Баку. Он выразил уверенность, что в результате совместных усилий эти отношения будут расти год от года, и в сотрудничестве появятся новые положительные результаты.
«На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества в сфере ненефтяного экспорта», - отмечает пресс-служба Минтруда.
Вместе с этим, на заседании были обсуждены возможности расширения контактов в области образования и науки, вопросы сотрудничества в области АПК и продовольственной безопасности, наращивания импортно-экспортного потенциала в этих областях, сотрудничества в области здравоохранения, культуры и транспорта.
Азербайджанская сторона предложила организовать информационные туры для венгерских коллег для повышения осведомленности Венгрии о возможностях туризма в Азербайджане, а также для обмена опытом в этой сфере.
«Были обсуждены вопросы регулирования рынка труда, разработки программ поддержки занятости, предоставления социальных услуг, медико-социальной реабилитации и будущего сотрудничества в сфере молодежи и спорта», - подчеркивается в информации.
Х.Насирзаде
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