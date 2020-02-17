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Бизнес и законодательство 17.02.2020 12:09

Баку и Будапешт планируют создать Деловой совет

Азербайджан и Венгрия обсуждают создание Делового совета для расширения контактов и взаимных инвестиций между бизнес-сообществами двух стран, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Объем товарооборота между Азербайджаном и Венгрией за 2019 год составил $35,7 млн. Венгерские компании в сферах торговли, транспорта, сельского хозяйства и услуг успешно осуществляют свою деятельность в нашей стране, важно расширять сотрудничество в области инвестиций", - отметил Бабаев на седьмом заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК), прошедшего в Будапеште.

По словам министра, существующий потенциал сотрудничества между двумя странами позволит развивать отношения в более широком масштабе. В частности, Бабаев отметил важность продолжения сотрудничества в энергетике, а также изучения потенциала сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто, в свою очередь, выразил заинтересованность Будапешта в развитии связей с Баку. Он выразил уверенность, что в результате совместных усилий эти отношения будут расти год от года, и в сотрудничестве появятся новые положительные результаты.

«На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества в сфере ненефтяного экспорта», - отмечает пресс-служба Минтруда.

Вместе с этим, на заседании были обсуждены возможности расширения контактов в области образования и науки, вопросы сотрудничества в области АПК и продовольственной безопасности, наращивания импортно-экспортного потенциала в этих областях, сотрудничества в области здравоохранения, культуры и транспорта.

Азербайджанская сторона предложила организовать информационные туры для венгерских коллег для повышения осведомленности Венгрии о возможностях туризма в Азербайджане, а также для обмена опытом в этой сфере.

«Были обсуждены вопросы регулирования рынка труда, разработки программ поддержки занятости, предоставления социальных услуг, медико-социальной реабилитации и будущего сотрудничества в сфере молодежи и спорта», - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНГРИЯ, МПК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]