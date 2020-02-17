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Бизнес и законодательство 17.02.2020 12:30

Азербайджан на разведение промысловых рыб в 2019г направил около 2,3 млн манатов

Расходы на увеличение численности и защиту промысловых рыб в Азербайджане в 2019 году составили 2 млн 268,3 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Как сообщалось ранее, в 2018 году на эти было направлено 2 млн 922,7 тыс. манатов. Таким образом, в 2019 году объем финансирования сократился на 33,4%.

«Расходы на общую сумму 2 млн 268,3 тыс. манатов, главным образом, были направлены на финансирование деятельности рыборазводных заводов по искусственному увеличению числа рыб и на меры по мелиорации рыбных хозяйств», - отметили в ведомстве.

По данным Госкомстата, 89,7% этих средств было направлено деятельность рыборазводных заводов по искусственному увеличению числа рыб, 10,3% - на меры по мелиорации рыбных хозяйств.

Госкомстат отмечает, что за отчетный год хозяйствами, занимающимися увеличением численности и защитой промысловой рыбы, в природные водные бассейны и водохранилища было выпущено 131,7 млн мальков, в том числе 3,4 млн мальков – карпообразных, 0,3 млн – осетровых, 0,2 млн – лососевых.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РЫБЫ, РАЗВЕДЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]