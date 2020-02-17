Азербайджан на разведение промысловых рыб в 2019г направил около 2,3 млн манатов

Расходы на увеличение численности и защиту промысловых рыб в Азербайджане в 2019 году составили 2 млн 268,3 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Как сообщалось ранее, в 2018 году на эти было направлено 2 млн 922,7 тыс. манатов. Таким образом, в 2019 году объем финансирования сократился на 33,4%.
«Расходы на общую сумму 2 млн 268,3 тыс. манатов, главным образом, были направлены на финансирование деятельности рыборазводных заводов по искусственному увеличению числа рыб и на меры по мелиорации рыбных хозяйств», - отметили в ведомстве.
По данным Госкомстата, 89,7% этих средств было направлено деятельность рыборазводных заводов по искусственному увеличению числа рыб, 10,3% - на меры по мелиорации рыбных хозяйств.
Госкомстат отмечает, что за отчетный год хозяйствами, занимающимися увеличением численности и защитой промысловой рыбы, в природные водные бассейны и водохранилища было выпущено 131,7 млн мальков, в том числе 3,4 млн мальков – карпообразных, 0,3 млн – осетровых, 0,2 млн – лососевых.
Б.Рустамбеков
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