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Дальнее зарубежье 17.02.2020 17:40

ЕС определил свои приоритеты в ООН в сфере прав человека на 2020 год

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник заключения о приоритетах Евросоюза на форумах ООН.

Совет ЕС подтвердил свое обязательство "активно поддерживать, защищать и продвигать систему ООН по правам человека в качестве приоритета своих внешнеполитических действий в течение 2020 года".

В частности, ЕС намерен продолжать использовать "все имеющиеся инструменты для выполнения своих обязательств в области прав человека, включая рамки Совета ООН по правам человека, Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН и любых других соответствующих форумов, осуждающих нарушения прав человека и злоупотребления во всем мире".

В принятом советом документе также указывается, что ЕС будет уделять больше внимания "связи между правами человека и окружающей средой, а также последствиям цифровых технологий для защиты прав человека".

ЕС продолжит придерживаться таких приоритетов в области прав человека, как противодействие смертной казни и пыткам, поддержка международного гуманитарного права, основных свобод, недискриминации, прав детей и правозащитников во всем мире.

Совет ЕС ежегодно принимает заключения о приоритетах Евросоюза на форумах ООН по правам человека. В них определяются основные направления действий ЕС на форумах ООН по правам человека в последующие месяцы.

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Тэги: ЕС, ООН, ПРАВОЗАЩИТА, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]