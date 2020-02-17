ЕС определил свои приоритеты в ООН в сфере прав человека на 2020 год

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник заключения о приоритетах Евросоюза на форумах ООН.
Совет ЕС подтвердил свое обязательство "активно поддерживать, защищать и продвигать систему ООН по правам человека в качестве приоритета своих внешнеполитических действий в течение 2020 года".
В частности, ЕС намерен продолжать использовать "все имеющиеся инструменты для выполнения своих обязательств в области прав человека, включая рамки Совета ООН по правам человека, Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН и любых других соответствующих форумов, осуждающих нарушения прав человека и злоупотребления во всем мире".
В принятом советом документе также указывается, что ЕС будет уделять больше внимания "связи между правами человека и окружающей средой, а также последствиям цифровых технологий для защиты прав человека".
ЕС продолжит придерживаться таких приоритетов в области прав человека, как противодействие смертной казни и пыткам, поддержка международного гуманитарного права, основных свобод, недискриминации, прав детей и правозащитников во всем мире.
Совет ЕС ежегодно принимает заключения о приоритетах Евросоюза на форумах ООН по правам человека. В них определяются основные направления действий ЕС на форумах ООН по правам человека в последующие месяцы.
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