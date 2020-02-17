Лавров: на встрече с Помпео почувствовал настрой США на более конструктивный подход к вопросам контроля над вооружениями

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майком Помпео почувствовал настрой США на более конструктивный разговор по контролю над вооружениями.

"Мы обсуждали целый ряд вопросов. Вопросы, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке дня диалога нашего стратегического, в том числе и тех, которые входят в компетенцию пятерки постоянных членов, и тех, которые касаются вопросов контроля над вооружениями, затрагивались", - сказал Лавров журналистам в понедельник.

"Мы договорились продолжить по ним конкретный профессиональный разговор. Я почувствовал, что есть определённые подвижки в сторону более конструктивного подхода наших американских партнеров", - отметил Лавров.

14 февраля глава российского МИД провел краткую встречу с Помпео "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в "Фейсбуке": "Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули".

"Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", - пояснила Захарова.