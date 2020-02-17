Казино вновь откроются на днях в китайском Макао

Казино возобновляют свою работу на этой неделе в китайском Макао после более чем двухнедельного перерыва из-за вспышки коронавируса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
По словам секретаря по вопросам экономики и финансов Макао Лэй Вайнуна, казино могут открыть двери для посетителей 20 февраля, однако при определенных условиях, критерии которых он не пояснил журналистам.
При этом китайские СМИ отмечают, что, по их данным, все посетители казино должны будут носить защитные маски. Кроме того, в казино будут проверять, нет ли у посетителей температуры.
В Макао зафиксировали 10 случаев заболевания коронавирусом, но о новых случаях заражения не сообщалось уже 12 дней подряд. Казино из-за вспышки коронавируса закрылись 5 февраля.
В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, 1772 человека скончались.
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