В Шарм-эль-Шейхе приземлился первый с 2015 года британский пассажирский самолет

Первый за пять лет пассажирский самолет из Великобритании прибыл на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, сообщает газета The Guardian.
Самолет туристической компании TUI прилетел в Египет из лондонского аэропорта Гатвик в воскресенье. Туристов в Шарм-эль-Шейхе встретили цветами, музыкой и коктейлями.
Великобритания приостановила полеты в Шарм-эль-Шейх в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". В октябре прошлого года министерство авиации Великобритании сняло ограничения на полеты в Шарм-эль-Шейх, отметив улучшение мер безопасности в Египте.
31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Через две недели после трагедии российские власти квалифицировали катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.
После этого были прекращены все перелеты из России в Египет. В апреле 2018 года возобновились регулярные рейсы "Аэрофлот" и EgyptAir между Москвой и Каиром. В конце января источник "Интерфакса" сообщал, что авиасообщение между Россией и египетскими курортными городами Хургада и Шарм-эль-Шейх, предположительно, возобновится в конце апреля 2020 года.
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