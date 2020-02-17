Лавров: размежевание террористов - ключ к решению проблем Идлиба

Размежевание террористов является ключом к решению всех проблем в сирийском Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы правильно отметили, что ключевая договоренность по Идлибу, которая была зафиксирована еще в 2018 году в Сочи, в меморандуме, одобренном двумя президентами (России и Турции - ИФ), она касается размежевания боевиков, которые готовы к диалогу с правительством, от террористов, объявленных таковыми Советом Безопасности ООН. Это размежевание является ключом ко всему остальному", - сказал Лавров журналистам в понедельник.
Он отметил, что "именно отсутствие прогресса в этой области" вызвало договоренность о том, что "пока размежевания не получается, давайте сделаем зону, которая будет демилитаризована внутри зоны деэскалации Идлиба, чтобы оттуда ушли все те, кто продолжал, да и продолжает обстреливать позиции сирийских войск, сирийскую гражданскую инфраструктуру, нашу военно-воздушную базу".
"Пока это тоже выполняется туго, хотя наши турецкие коллеги там развернули свои наблюдательные посты", - сказал Лавров.
По его словам, "из-за расположения наблюдательных постов, террористы продолжали атаковать сирийские позиции и позиции нашей военно-воздушной базы, что, конечно, невозможно было оставить без ответа, любые такие поползновения подавлялись сирийскими вооруженными силами при нашей поддержке".
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