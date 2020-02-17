Казахстан и фонд Mubadala могут создать хедж-фонд, вложив в него до $4 млрд - FT

Казахстан и арабский фонд Mubadala рассматривают возможность инвестирования до $4 млрд в хедж-фонд, которым будет управлять управляющий партнер фонда инвестиций в новые технологии Vision Fund Акшай Нахета.

Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники, инициатива создания такого фонда принадлежит CEO Vision Fund Радживу Мисре. Предполагается, что фонд будет заниматься инвестированием в публичные компании.

"Планы господина Мисры нашли поддержку со стороны государственного фонда Абу-Даби Mubadala, что, в свою очередь, помогло привлечь интерес со стороны правительства Казахстана. (. . .) Вместе два госфонда рассматривают возможность вложить в проект до $4 млрд", - говорится в статье.

По словам источника FT, близкого к Mubadala, первоначальный размер совместного с Казахстаном хедж-фонда не превысит $2 млрд. Новый фонд будет базироваться в Абу-Даби.

В Mubadala отказались комментировать эту информацию.

Нахета и Мисра работали вместе в качестве трейдеров в Deutsche Bank более десяти лет назад. До прихода в инвестиционное подразделение SoftBank Нахета управлял лондонским хедж-фондом Knight Assets.

Vision Fund - одна из структур японской SoftBank Group Corp.

Минувшие 12 месяцев были довольно сложными для SoftBank Group и основателя компании Масаёси Сона. Год назад компания объявила о рекордном выкупе акций, что привело к скачку цены бумаг до максимума с 2000 года. Однако, разочаровывающий дебют Uber на открытом рынке и проблемы коворкингового сервиса WeWork, профинансированного SoftBank Group, нивелировали подъем цены.

В третьем финансовом квартале SoftBank Group Corp. зафиксировала 92%-ное снижение чистой прибыли из-за потерь Vision Fund.