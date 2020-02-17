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Дальнее зарубежье 17.02.2020 20:07

Президент Литвы осудил попытки сделать историю служанкой политики

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал дать отпор участившимся усилиям, направленным на фальсификацию истории Литвы и других государств Балтии.

"Мы готовы критически и честно оценивать свое прошлое. Однако мы не намерены мириться с усилиями некоторых сил, распространяющих ложные нарративы. Я сожалею в связи с тем, что история еще используется в политических целях и в это пытаются вовлечь даже международные организации, такие, как Совет Европы. Я призываю общими усилиями давать отпор манипуляциям и добиваться того, чтобы никто не мог сделать историю служанкой политики", - сказал Науседа на встрече в понедельник с работающими в Литве зарубежными дипломатами.

Страны Балтии и Польша в последнее время высказывали обеспокоенность в связи с тем, что Россия стала умалять значение пакта между СССР и нацистской Германией, который, как считают в этих странах, спровоцировал Вторую мировую войну. В знак протеста президенты Литвы и Польши в этом году отказались участвовать в мероприятии годовщины освобождения концлагеря Освенцим в Израиле, где президенту России Владимиру Путину было предложено выступить с одной из главных речей.

Науседа на встрече с дипломатами в понедельник назвал три важнейших приоритета внешней политики Литвы: уменьшение раскола в мире на непримиримые, агрессивно конкурирующие геополитические и экономические блоки, поиск глобальных партнёров и развитие "мягкой силы". Он также считает, что Литве следует активно участвовать в предотвращении неуправляемой миграции и дальнейшего ухудшения ситуации с охраной окружающей среды.

"Мы по-прежнему видим исповедующие общие ценности страны Запада самым надежным гарантом международного порядка, основанного на правилах. Мы должны сохранить единство и решимость демократических государств в противовес любым попыткам нарушить международное право или умножить военные угрозы по соседству с нами и во всем мире", - сказал президент Литвы.

По его словам, Литва - сторонница прочного трансатлантического союза, потому что это основа единства Запада.

"Ориентация на Запад не должна ограничивать наши мечты и наши амбиции. Поэтому внешняя политика Литвы в ближайшем будущем станет уделять много внимания экономической дипломатии и постарается открыть новые направления - прежде всего в области экономического сотрудничества. Отрадно, что литовские предприниматели уже открывают рынки Азии, Африки, Центрального Востока", - добавил он.

Третья задача, по словам президента - это развитие "мягкой силы". "Прежде всего, это означает укрепление позитивного имиджа Литовской Республики в мире", - сказал Науседа.

Во встрече с Науседой в Президентском дворце в понедельник участвовали 69 послов, временных поверенных в делах стран и представителей международных организаций.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, ДИПЛОМАТЫ, ВСТРЕЧА


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