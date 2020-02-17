Казахстану могут запретить полеты в ЕС из-за систематических нарушений у Bek Air, считают авиавласти страны

Казахстан может попасть в "черный список" ЕС в авиации из-за нарушений, допущенных авиакомпанией Bek Air, чей лайнер в конце декабря упал под Алматы, заявил глава Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс.

"Проверку (авиакомпании Bek Air - ИФ-К) осуществляли совместно с местными инспекторами и инспекторы Европейского агентства по безопасности полётов, потому что борты Fokker-100 западного производства. У меня был разговор с европейцами, они в 2016 году осуществляли проверку Bek Air. И хотел бы отметить, что нарушения, которые мы выявили, идентичны тем, что выявили тогда они", - сказал Гриффитс журналистам в Нур-Султане в понедельник.

"У европейцев возникли вопросы об эффективности регулятора, если авиакомпания за столько лет не устранила проблемы. Все это влечет вопрос о внесении Казахстана в "чёрный список" в авиационной сфере", - добавил глава ведомства.

"Моя роль - это доказать ЕС и США, что у нас есть сильный регулятор, который способен разобраться в индустрии", - отметил Гриффитс.

"Потому что именно они (ЕС и США - ИФ-К) дают нам право на "открытое небо". Если США поймёт, что в Казахстане слабый регулятор, то никакого "открытого неба" нам не светит", - сказал Гриффитс.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. В крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Правительственная комиссия, расследующая крушение, считает обледенение воздушного судна основной версией авиакатастрофы. Кроме того, рассматриваются версии нарушения коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, ошибки экипажа, отказа авиационной техники.

После крушения лайнера Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности Bek Air, была инициирована проверка действующего сертификата эксплуатанта авиакомпании, в ходе которой выявлены ряд нарушений.