В Пекине намерены за шесть дней переоборудовать завод, чтобы выпускать медицинские маски

Власти Пекина планируют менее чем за неделю переоборудовать промышленное помещение под завод для производства медицинских масок, сообщают в понедельник китайские государственные СМИ.

Работы, которые начались уже в понедельник, планируется выполнить за шесть дней. Ожидается, что фабрика будет производить 250 тыс. масок ежедневно.

Строители будут работать посменно, у них будут ежедневно измерять температуру, чтобы контролировать состояние здоровья.

В Китае маски пользуются огромным спросом среди медработников и обычных граждан на фоне вспышки коронавируса, отмечают СМИ.

В феврале госкомитет здравоохранения КНР призвал к рациональному использованию защитных костюмов и других средств, которые применятся для предотвращения заражения коронавирусом.

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, распространившемся в декабре из города Ухань. Скончались 1772 человека.