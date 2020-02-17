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Дальнее зарубежье 17.02.2020 20:41

В Пекине намерены за шесть дней переоборудовать завод, чтобы выпускать медицинские маски

Власти Пекина планируют менее чем за неделю переоборудовать промышленное помещение под завод для производства медицинских масок, сообщают в понедельник китайские государственные СМИ.

Работы, которые начались уже в понедельник, планируется выполнить за шесть дней. Ожидается, что фабрика будет производить 250 тыс. масок ежедневно.

Строители будут работать посменно, у них будут ежедневно измерять температуру, чтобы контролировать состояние здоровья.

В Китае маски пользуются огромным спросом среди медработников и обычных граждан на фоне вспышки коронавируса, отмечают СМИ.

В феврале госкомитет здравоохранения КНР призвал к рациональному использованию защитных костюмов и других средств, которые применятся для предотвращения заражения коронавирусом.

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, распространившемся в декабре из города Ухань. Скончались 1772 человека.

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Тэги: КИТАЙ, ПЕКИН, ФАБРИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]