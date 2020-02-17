В Пекине намерены за шесть дней переоборудовать завод, чтобы выпускать медицинские маски

Власти Пекина планируют менее чем за неделю переоборудовать промышленное помещение под завод для производства медицинских масок, сообщают в понедельник китайские государственные СМИ.
Работы, которые начались уже в понедельник, планируется выполнить за шесть дней. Ожидается, что фабрика будет производить 250 тыс. масок ежедневно.
Строители будут работать посменно, у них будут ежедневно измерять температуру, чтобы контролировать состояние здоровья.
В Китае маски пользуются огромным спросом среди медработников и обычных граждан на фоне вспышки коронавируса, отмечают СМИ.
В феврале госкомитет здравоохранения КНР призвал к рациональному использованию защитных костюмов и других средств, которые применятся для предотвращения заражения коронавирусом.
В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, распространившемся в декабре из города Ухань. Скончались 1772 человека.
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